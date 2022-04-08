Отець Михайло: Добкін став дияконом Московського патріархату

Екснардеп закінчив духовну семінарію.

Колишній нардеп-регіонал і ексмер Харкова Михайло Добкін закінчив духовну семінарію і став дияконом.

Хіротонія (християнський обряд, під час якого відбувається таїнство поставлення в священнослужителі) відбулася 7 квітня в Благовіщенському соборі Харкова. Про це повідомила пресслужба Харківської єпархії УПЦ Московського патріархату.

Диякон - служитель у церкві, що допомагає священикові під час відправи. За потреби з виправданих причин у канонічному порядку він може відслужити панахиду, похорон, акафіст, молебень, Вечірню, Утреню. Дозволено викладати в недільній школі.

Зазначимо, що дияконом та меценатом УПЦ МП також є ще один ексрегіонал та позафракційний нардеп Вадим Новинський.