Отец Михаил: Добкин стал диаконом Московского патриархата

Экс-нардеп окончил духовную семинарию.

Бывший нардеп-регионал и экс-мер Харькова Михаил Добкин окончил духовную семинарию и стал дьяконом.

Хиротония (христианский обряд, во время которого совершается таинство поставления в священнослужители) состоялась 7 апреля в Благовещенском соборе Харькова. Об этом сообщила пресс-служба Харьковской епархии УПЦ Московского патриархата.

Диакон – служитель в церкви, помогающий священнику во время службы. При необходимости по оправданным причинам в каноническом порядке он может отслужить панихиду, похороны, акафисты, молебен, Вечернюю, Утреню. Разрешено преподавать в воскресной школе.

Отметим, что диаконом и меценатом УПЦ МП также является еще один экс-регионал и внефракционный нардеп Вадим Новинский.

Фото: Харьковская епархия УПЦ МП

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