Понад 300 мільйонів гривень сина Януковича передали ЗСУ

Передані гроші на потреби армії належали банку, власником якого був Олександр Янукович, старший син президента-втікача.

304 мільйони гривень Олександра Януковича, сина президента- втікача, передали для потреб Збройних Сил України. Це арештовані кошти "Всеукраїнського банку розвитку", власником 100% акцій банку від 2011 року був старший син президента Віктора Януковича.

Як повідомили в Офісі генерального прокурора, працівники цього банку намагались приховати джерело походження готівки, адже воно не було законним.

"Тож банківські працівники, за допомогою фінансових операцій легалізовували доходи, які були отримані злочинним шляхом. Втім, під час досудового розслідування прокурори Офісу генерального прокурора наклали арешт на грошові кошти службових осіб "Всеукраїнський банк розвитку" та безпосередньо кошти сина експрезидента", - йдеться у повідомленні.

Згодом суд передав ці кошти АРМА.

"Ще з початку збройної агресії РФ прокурори Офісу генерального прокурора ініціювали примусове вилучення майна, арештованого у кримінальному провадженні за підозрою сина колишнього президента", - йдеться у повідомленні.

Наразі суд постановив відправити зазначені кошти Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України. Нині 304 мільйони гривень зараховані на спеціальний рахунок для забезпечення обороноздатності України.

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