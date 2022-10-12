В Винницкой области слышны звуки взрывов

В Винницкой области вечером 12 октября слышны звуки взрывов. Это может быть работа украинской системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает "Суспильне".

"В Винницкой области работает ПВО. Об этом сообщают корреспонденты "Суспильного". На территории области объявлена воздушная тревога. Оставайтесь в укрытиях", – говорится в заявлении.

Отметим, в полиции Винницкой области призвали жителей региона сообщать о перемещении вражеских дронов на линию 102.

Взрывы в Украине 12 октября

Напомним, Винницкую область 12 октября было атаковано российскими дронами-камикадзе. Силы ПВО сбили два таких беспилотника, поэтому в области были слышны звуки взрывов.

В этот же день вечером несколько взрывов прогремели и в Черкасской области. Местные власти сообщили, что работает ПВО из-за воздушной тревоги в соседней области.

Взрывы могут раздаваться и в Киевской области. Однако областные власти предупреждали об этих взрывах, которые могут звучать в рамках работы саперов в Бучанском районе.

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