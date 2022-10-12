Над двумя западными областями зафиксированы вражеские дроны

Мэр Каменец-Подольского Михаил Поситко сообщил, что зафиксирован пролет вражеских беспилотников в направлении Хмельницкой и Тернопольской областей.

Об этом городской голова проинформировал в социальных сетях.

"Сигнала тревоги у нас пока нет, но зафиксирован пролет вражеских беспилотников в направлении Хмельницкой и Тернопольской областей. Будьте осмотрительными, и при звуке сирен сразу спускайтесь в укрытие", — написал он.

По состоянию на 17:55 воздушная тревога продолжается в Староконстантиновской ТГ Хмельницкой области, Тернопольской и Винницкой области. Также тревогу объявили на Черниговщине. Об этом свидетельствует карта тревог.

Не пренебрегайте сигналами тревоги и направляйтесь в укрытие. Берегите себя! Следите за сообщениями от местных властей!

Россия атаковала Винницкую область дронами-камикадзе

В Винницкой области в среду, 12 октября, местные жители слышали взрывы. Впоследствии местные власти сообщили о работе ПВО. Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что Россия атаковала область двумя беспилотниками, их уничтожила система ПВО.

"Винничину враг атаковал двумя дронами-камикадзе. Силами противовоздушной обороны оба ударных беспилотника уничтожены!", — написал Борзов.

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