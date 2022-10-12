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Над двома західними областями зафіксовано ворожі дрони

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Над двома західними областями зафіксовано ворожі дрони

Фото: Associated Press

У деяких областях України оголошена повітряна тривога.

Мер Кам'янець-Подільського Михайло Посітко повідомив, що зафіксовано проліт ворожих безпілотників в напрямку Хмельницької та Тернопільської областей.

Про це міський голова поінформував у соціальних мережах.

"Сигналу тривоги у нас поки немає, але зафіксовано проліт ворожих безпілотників в напрямку Хмельницької та Тернопільської областей. Будьте обачними і в разі звуку сирен одразу спускайтесь до укриття", - написав він.

Додамо, що станом на 17:55 повітряна тривога триває у Старокостянтинівській ТГ Хмельницької області, Тернопільській та Вінницькій області. Також тривогу оголосили на Чернігівщині. Про це свідчить мапа тривог.  

Не нехтуйте сигналами тривоги та прямуйте в укриття. Бережіть себе! Слідкуйте за повідомленнями від місцевої влади!

Росія атакувала Вінницьку область дронами-камікадзе

У Вінницькій області в середу, 12 жовтня, місцеві жителі чули вибухи. Згодом місцева влада повідомила про роботу ППО. Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що Росія атакувала область двома безпілотниками, їх знищила система ППО.

"Вінниччину ворог атакував двома дронами-камікадзе. Силами протиповітряної оборони обидва ударні безпілотники знищено!" - написав Борзов.

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Дата публікації
Перегляди
8563
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