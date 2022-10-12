Чи можуть ЗСУ завдати удару по Білорусі: нардеп дав відповідь

На території Білорусі сьогодні є законні воєнні цілі для ударів Збройних сил України, оскільки, за міжнародним правом, країна вважається агресором разом з Росією. Однак останнє слово в цьому питанні має залишитись за українським командуванням.

Про це розповів народний депутат України, член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський на Youtube-каналі ТСН.

Як наголосив нардеп, Білорусь "відповідно до резолюції Генеральної асамблеї ООН від 14 грудня 1974 року є таким самим агресором, як і Російська Федерація".

"З 24 лютого, з дня, коли з території республіки Білорусь на територію України вторглися російські окупаційні війська, з того моменту, коли з території республіки Білорусь по території України були нанесені ракетні удари системами "Іскандер", з того моменту, коли з повітряного простору республіки Білорусь були нанесені удари ракетами класу повітря-земля по території України, республіка Білорусь є агресором відповідно до всіх міжнародних документів", - пояснив він.

Як наголосив Веніславський, "що б не говорив Лукашенко, республіка Білорусь воює з Україною з першого дня широкомасштабної агресії".

За словами депутата, вище військове командування має вирішувати, чи буде Україна давати адекватну відповідь.

"Якщо розглядати це з точки зору міжнародних конвенцій, які гарантують правила ведення війни, то на території Білорусі, як і на території РФ, є легітимні військові цілі, які завдають ударів по України. Будуть вони атаковані чи ні - рішення будуть приймати у вищому військовому керівництві держави. Цілі, з яких наносяться удари по території України, є законними воєнними цілями в будь-якому сенсі міжнародного права", - заявив він.

Лукашенко і Путін розгорнуть спільне угрупування військ

Президент Росії Володимир Путін і самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ.

Лукашенко 10 жовтня оголосив, що формування спільного угруповання вже розпочалося, і заявив, що Україна начебто планувала завдати ударів по Білорусі.

Водночас, у Генеральному штабі Збройних сил України запевнили, що сьогодні немає ознак формування наступального військового угруповання на території Білорусі, хоча Лукашенко і продовжує надавати Путіну плацдарм для ударів по Україні. Крім того, РФ перекидає до Білорусі іранські дрони-камікадзе Shahed-136, а білоруський оборонно-промисловий комплекс вже задіяно у ремонті російської техніки, пошкодженої під час бойових дій.

Читайте також: