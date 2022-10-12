Могут ли ВСУ нанести удар по Беларуси: нардеп дал ответ

Федор Вениславский напомнил нормы международного права относительно правил ведения войны.
На территории Беларуси сегодня есть законные военные цели для ударов Вооруженных сил Украины, поскольку по международному праву страна считается агрессором вместе с Россией. Однако последнее слово в этом вопросе должно остаться за украинским командованием.
Об этом рассказал народный депутат Украины, член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский на Youtube-канале ТСН.
Как отметил нардеп, Беларусь "в соответствии с резолюцией Генеральной ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 года является таким же агрессором, как и Российская Федерация".
"С 24 февраля, со дня, когда с территории республики Беларусь на территорию Украины вторглись российские оккупационные войска, с того момента, когда с территории республики Беларусь по территории Украины были нанесены ракетные удары системами "Искандер", с того момента, когда из воздушного пространства республики Беларусь были нанесены удары ракетами класса воздух-земля по территории Украины, республика Беларусь является агрессором в соответствии со всеми международными документами", — пояснил он.
Как отметил Вениславский, "что бы ни говорил Лукашенко, республика Беларусь воюет с Украиной с первого дня широкомасштабной агрессии".
По словам депутата, высшее военное командование должно решать, будет ли Украина давать адекватный ответ.
"Если рассматривать это с точки зрения международных конвенций, гарантирующих правила ведения войны, то на территории Беларуси, как и на территории РФ, есть легитимные военные цели, наносящие удары по Украине. Будут они атакованы или нет — решения будут принимать в высшем военном руководстве государства. Цели, с которых наносятся удары по территории Украины, являются законными военными целями в любом смысле международного права", – заявил он.
Лукашенко и Путин развернут совместную группировку войск
Президент России Владимир Путин и самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.
Лукашенко 10 октября объявил, что формирование совместной группировки уже началось, и заявил, что Украина якобы планировала нанести удары по Беларуси.
В то же время, в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заверили, что сегодня нет признаков формирования наступательной военной группировки на территории Беларуси, хотя Лукашенко и продолжает предоставлять Путину плацдарм для ударов по Украине. Кроме того, РФ перебрасывает в Беларусь иранские дроны-камикадзе Shahed-136, а белорусский оборонно-промышленный комплекс уже задействован в ремонте российской техники, поврежденной во время боевых действий.
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