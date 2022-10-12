Могут ли ВСУ нанести удар по Беларуси: нардеп дал ответ

На территории Беларуси сегодня есть законные военные цели для ударов Вооруженных сил Украины, поскольку по международному праву страна считается агрессором вместе с Россией. Однако последнее слово в этом вопросе должно остаться за украинским командованием.

Об этом рассказал народный депутат Украины, член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский на Youtube-канале ТСН.

Как отметил нардеп, Беларусь "в соответствии с резолюцией Генеральной ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 года является таким же агрессором, как и Российская Федерация".

"С 24 февраля, со дня, когда с территории республики Беларусь на территорию Украины вторглись российские оккупационные войска, с того момента, когда с территории республики Беларусь по территории Украины были нанесены ракетные удары системами "Искандер", с того момента, когда из воздушного пространства республики Беларусь были нанесены удары ракетами класса воздух-земля по территории Украины, республика Беларусь является агрессором в соответствии со всеми международными документами", — пояснил он.

Как отметил Вениславский, "что бы ни говорил Лукашенко, республика Беларусь воюет с Украиной с первого дня широкомасштабной агрессии".

По словам депутата, высшее военное командование должно решать, будет ли Украина давать адекватный ответ.

"Если рассматривать это с точки зрения международных конвенций, гарантирующих правила ведения войны, то на территории Беларуси, как и на территории РФ, есть легитимные военные цели, наносящие удары по Украине. Будут они атакованы или нет — решения будут принимать в высшем военном руководстве государства. Цели, с которых наносятся удары по территории Украины, являются законными военными целями в любом смысле международного права", – заявил он.

Лукашенко и Путин развернут совместную группировку войск

Президент России Владимир Путин и самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.

Лукашенко 10 октября объявил, что формирование совместной группировки уже началось, и заявил, что Украина якобы планировала нанести удары по Беларуси.

В то же время, в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заверили, что сегодня нет признаков формирования наступательной военной группировки на территории Беларуси, хотя Лукашенко и продолжает предоставлять Путину плацдарм для ударов по Украине. Кроме того, РФ перебрасывает в Беларусь иранские дроны-камикадзе Shahed-136, а белорусский оборонно-промышленный комплекс уже задействован в ремонте российской техники, поврежденной во время боевых действий.

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