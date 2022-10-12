Просто боги: ЗСУ за 18 хвилин збили 4 російські гелікоптери, але це ще не все

Українські зенітники встановили рекорд - менш як за 20 хвилин "демілітаризувавши" 4 ворожі гелікоптери

Чудовою приємністю почався ранок для українських зенітників і чорною невдачею для російських окупантів. ЗСУ поцілили у 4 ворожі гелікоптери, при чому зробили це протягом 18 хвилин часу.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"З 8.40 по 8.58 12 жовтня на півдні України зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено щонайменше чотири ударних вертольоти противника (імовірно Ка-52), які здійснювали вогневу підтримку наземних окупаційних військ на південному напрямку. За попередніми даними один вертоліт впав на звільненій від рашистів території, решта – за лінією фронту", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що бойова робота велась по ще двох вертольотах.

"Є велика імовірність, що кількість підтверджених збитих вертольотів збільшиться", - повідомили в ПС ЗСУ.

Нагадаємо, що ЗСУ за добу "закобзонили" 270 окупантів і демілітаризували чимало ворожої техніки. У Генштабі не можуть порахувати, тому постійно вносять корективи.

Минулої доби українська авіація, ракетники та зенітники знищили 4 ворожі склади з боєприпасами та дві ворожі системи ППО.

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