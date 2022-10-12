На Вінниччині чути звуки вибухів

У Вінницькій області ввечері 12 жовтня чутно звуки вибухів. Це може бути роботою української системи протиповітряної оборони.

Про це повідомляє "Суспільне".

"На Вінниччині працює ППО. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. На території області оголошена повітряна тривога. Залишайтесь в укриттях", – йдеться в заяві.

Зауважимо, у поліції Винницької області закликали жителів регіону повідомляти про переміщення ворожих дронів на лінію 102.

Вибухи в Україні 12 жовтня

Нагадаємо, Вінницьку область 12 жовтня було атаковано російськими дронами-камікадзе. Сили ППО збили два такі безпілотники, тому в області було чутно звуки вибухів.

Цього ж дня ввечері кілька вибухів пролунали і на Черкащині. Місцева влада повідомила, що працює ППО через повітряну тривогу в сусідній області.

Вибухи можуть лунати і на Київщині. Проте обласна влада попереджала про ці вибухи, які можуть звучати в межах роботи саперів у Бучанському районі.

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