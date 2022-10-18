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В Черниговской области есть угроза ракетного удара — ОВА

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В Черниговской области есть угроза ракетного удара — ОВА

Фото: Associated Press

В 7.20 в Черниговской области началась воздушная тревога.

В Черниговской области утром 18 октября есть угроза российского ракетного удара.

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"Внимание! Угроза ракетного удара! Оставайтесь в укрытиях", — написал он.

В 7.20 в Черниговской области началась воздушная тревога. По состоянию на 08.30 она продолжается.

Воздушная тревога в Украине

18 октября после 07:00 объявили масштабную воздушную тревогу в большинстве областей, кроме западных и Крыма. Тогда глава РВА Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что РФ выпустила крылатые ракеты Х-101. Впоследствии о воздушной тревоге известили и в западных областях. По состоянию на 08:00 "красная" вся Украина.

В Сети сообщили о взрывах в Днепре. Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко подтвердил информацию. По его словам, есть два попадания по объекту энергетической инфраструктуры.

В Харькове также раздались взрывы. Сначала это подтвердили в ОВА, затем – и мэр Игорь Терехов. По предварительной информации, под ударом район одного из промышленных предприятий.

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Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
758
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