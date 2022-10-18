Россияне убили в Донецкой области еще шесть мирных жителей

Правоохранители обнаружили тела восьми человек, убитых во время оккупации.
За прошедшие сутки, 17 октября, военные армии Российской Федерации убили шесть жителей Донецкой области. Всего с начала полномасштабного вторжения, 24 февраля, погибли 1034 человека.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
В результате вражеских атак погибли трое жителей Бахмута, двое — села Константиновка, один человек — в Орловке. Правоохранители обнаружили тела восьми гражданских, убитых россиянами во время оккупации: семь – в Лимане и один – в Диброве. По словам Кириленко, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Кроме того, восемь человек получили ранения. Больше всего – по трое – в Бахмуте и Курахово. С начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области ранены 2423 человека.
Ситуация в Донецкой области
В Лиманской и Святогорской общинах в Донецкой области деоккупировано 40 населенных пунктов. В освобожденные города и деревни постепенно возвращается жизнь.
За прошедшие сутки, 17 октября, на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник наносил огневого поражения из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения. С СУ отразили вражеские атаки на шести участках в Донецкой области.
Читайте также:
- "Это должен быть их первый ребенок": история супругов, которые россияне зверски убили дроном в центре Киева
- Оккупанты из "Градов" и артиллерии обострили Днепропетровщину, над областью сбили дрон-камикадзе — ОВА
- Основатель "вагнеровцев" Пригожин подрывает авторитет Путина: в ISW рассказали почему