Россияне убили в Донецкой области еще шесть мирных жителей

Правоохранители обнаружили тела восьми человек, убитых во время оккупации.

За прошедшие сутки, 17 октября, военные армии Российской Федерации убили шесть жителей Донецкой области. Всего с начала полномасштабного вторжения, 24 февраля, погибли 1034 человека.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

В результате вражеских атак погибли трое жителей Бахмута, двое — села Константиновка, один человек — в Орловке. Правоохранители обнаружили тела восьми гражданских, убитых россиянами во время оккупации: семь – в Лимане и один – в Диброве. По словам Кириленко, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Кроме того, восемь человек получили ранения. Больше всего – по трое – в Бахмуте и Курахово. С начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области ранены 2423 человека.

Ситуация в Донецкой области

В Лиманской и Святогорской общинах в Донецкой области деоккупировано 40 населенных пунктов. В освобожденные города и деревни постепенно возвращается жизнь.

За прошедшие сутки, 17 октября, на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник наносил огневого поражения из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения. С СУ отразили вражеские атаки на шести участках в Донецкой области.

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