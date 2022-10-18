Росіяни вбили на Донеччині ще шість мирних мешканців

Правоохоронці виявили тіла восьми людей, яких вбили під час окупації.

Протягом минулої доби, 17 жовтня, військові армії Російської Федерації вбили шість мешканців у Донецькій області. Загалом від початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого, загинуло 1034 особи.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Внаслідок ворожих атак загинули троє мешканців Бахмута, двоє - села Костянтинівка, одна людина - в Орлівці. Правоохоронці виявили тіла восьми цивільних, убитих росіянами під час окупації: сім - у Лимані і один - у Діброві. За словами Кириленка, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Крім того, вісім людей зазнали поранень. Найбільше - по троє - у Бахмуті та Курахово. Від початку повномасштабного вторгнення РФ на Донеччині поранено 2423 людини.

Ситуація на Донеччині

У Лиманській і Святогірській громадах на Донеччині деокуповано 40 населених пунктів. У звільнені міста і села поступово повертається життя.

Протягом минулої доби, 17 жовтня, на Бахмутському та Авдіївському напрямках противник завдавав вогневого ураження з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. ЗСУ відбили ворожі атаки на шести ділянках на Донеччині.

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