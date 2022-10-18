На Чернігівщині є загроза ракетного удару - ОВА

О 7:20 в Чернігівській області розпочалася повітряна тривога.
У Чернігівській області вранці 18 жовня є загроза російського ракетного удару.
Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.
"Увага! Загроза ракетного удару! Залишайтесь в укриттях", - написав він.
О 7:20 в Чернігівській області розпочалася повітряна тривога. Станом на 08:30 вона триває.
Повітряна тривога в Україні
18 жовтня після 07:00 оголосили масштабну повітряну тривогу у більшості областей, окрім західних та Криму. Тоді голова РВА Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що РФ випустила крилаті ракети Х-101. Згодом про повітярну тривогу сповістили і у західних областях. Станом на 08:00 "червона" вся Україна.
У Мережі повідомили про вибухи у Дніпрі. Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко підтвердив інформацію. За його словами, є два влучання по об‘єкту енергетичної інфраструктури.
У Харкові також пролунали вибухи. Спочатку це підтвердили в ОВА, потім - і мер Ігор Терехов. За попередньою інформацією, під ударом район одного з промислових підприємств.
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