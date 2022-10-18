В Україні - масштабна повітряна тривога: летять крилаті ракети

В Україні зранку 18 жовтня оголосили масштабну повітряну тривогу у більшості областей, окрім західних та Криму. Негайно прямуйте до укриття - РФ випустила крилаті ракети Х-101.

Про це повідомив голова РВА Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Перебуваємо в укриттях. Запуск ракет Х-101 з району Волгодонська. Очікуваний час можливого прильоту - 7.50. Пуски крилатих ракет з ТУ-95", - написав він.

Нагадаємо, зранку 18 жовтня у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Вибухи пролунали в північній частині міста. Про наслідки ворожої атаки поки нічого невідомо.

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