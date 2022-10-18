У Кривому Розі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

У північній частині Кривогу Рогу пролунали вибухи, наслідки ворожого обстрілу наразі невідомі.
Над ранок у вівторок, 18 жовтня, у Кривому Розі пролунали вибухи під час оголошеної повітряної тривоги.
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова РВА Олександр Вілкул.
"Вибухи у північній частині міста. Перебуваємо в укриттях!" - написав він.
Про наслідки ворожого обстрілу наразі невідомо.
Повітряну тривогу було оголошено о 6:29 ранку.
Нагадаємо, російські окупанти 13 жовтня обстріляли Криворізький район на Дніпропетровщині із РСЗВ. Під вогнем перебувала Апостолівська громада, було пошкоджено будівлі.
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