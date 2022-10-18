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У Кривому Розі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

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У Кривому Розі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Фото: Associated Press

У північній частині Кривогу Рогу пролунали вибухи, наслідки ворожого обстрілу наразі невідомі.

Над ранок у вівторок, 18 жовтня, у Кривому Розі пролунали вибухи під час оголошеної повітряної тривоги.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова РВА Олександр Вілкул.

"Вибухи у північній частині міста. Перебуваємо в укриттях!" - написав він.

Про наслідки ворожого обстрілу наразі невідомо.

Повітряну тривогу було оголошено о 6:29 ранку.

Нагадаємо, російські окупанти 13 жовтня обстріляли Криворізький район на Дніпропетровщині із РСЗВ. Під вогнем перебувала Апостолівська громада, було пошкоджено будівлі.

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Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
3770
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