Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Кривом Роге раздались взрывы во время воздушной тревоги

Дата публикации
Просмотры
6808
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Кривом Роге раздались взрывы во время воздушной тревоги

Фото: Associated Press

В северной части Кривого Рога раздались взрывы, последствия вражеских обстрелов пока неизвестны.

Под утро во вторник, 18 октября, в Кривом Роге раздались взрывы во время объявленной воздушной тревоги.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава РВА Александр Вилкул.

"Взрывы в северной части города. Находимся в укрытиях!" – написал он.

О последствиях вражеских обстрелов пока неизвестно.

Воздушная тревога была объявлена в 6:29 утра.

Напомним, российские оккупанты 13 октября обстреляли Криворожский район на Днепропетровщине из РСЗО. Под огнем находилась Апостоловская община, были повреждены здания.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация