В Кривом Роге раздались взрывы во время воздушной тревоги

В северной части Кривого Рога раздались взрывы, последствия вражеских обстрелов пока неизвестны.

Под утро во вторник, 18 октября, в Кривом Роге раздались взрывы во время объявленной воздушной тревоги.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава РВА Александр Вилкул.

"Взрывы в северной части города. Находимся в укрытиях!" – написал он.

Также читайте В Генштабе рассказали об обстрелах Украины и угрозе с территории Беларуси

О последствиях вражеских обстрелов пока неизвестно.

Воздушная тревога была объявлена в 6:29 утра.

Напомним, российские оккупанты 13 октября обстреляли Криворожский район на Днепропетровщине из РСЗО. Под огнем находилась Апостоловская община, были повреждены здания.

Читайте также: