В Кривом Роге раздались взрывы во время воздушной тревоги

В северной части Кривого Рога раздались взрывы, последствия вражеских обстрелов пока неизвестны.
Под утро во вторник, 18 октября, в Кривом Роге раздались взрывы во время объявленной воздушной тревоги.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава РВА Александр Вилкул.
"Взрывы в северной части города. Находимся в укрытиях!" – написал он.
О последствиях вражеских обстрелов пока неизвестно.
Воздушная тревога была объявлена в 6:29 утра.
Напомним, российские оккупанты 13 октября обстреляли Криворожский район на Днепропетровщине из РСЗО. Под огнем находилась Апостоловская община, были повреждены здания.
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