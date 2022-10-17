В Генштабе рассказали об обстрелах Украины и угрозе с территории Беларуси

Россия может обстреливать Украину дронами Shahed-136 с территории Беларуси.

Российские оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Украины. В Беларуси сейчас идет плановая ротация на границе, с территории этого государства сохраняется угроза атаки беспилотниками и ракетных ударов.

Об этом 17 октября говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

"На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Проводится плановая ротация подразделений вооруженных сил республики беларусь, привлекаемых к охране государственной границы. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиаударов, а также применение ударных БпЛА Shahed -136 с территории республики беларусь", — сообщили в Генштабе.

Российские террористы также обстреляли следующие населенные пункты:

на Сиверском направлении – из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Поповка и Ходино Сумской области;

– из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Поповка и Ходино Сумской области; на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Высокая Яруга, Волчанск, Волчанские Хутора, Казачья Лопань, Огурцово и Гатище;

– из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Высокая Яруга, Волчанск, Волчанские Хутора, Казачья Лопань, Огурцово и Гатище; на Краматорском направлении – из танков и артиллерии вдоль линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Грековка, Стельмаховка, Заречное, Киселевка, Терны и Ямполевка;

– из танков и артиллерии вдоль линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Грековка, Стельмаховка, Заречное, Киселевка, Терны и Ямполевка; на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения;

противник совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения; на Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстрелял более 25 населённых пунктов. Среди них – Большая Новоселка, Павловка, Ольговское и Малые Щербаки;

враг обстрелял более 25 населённых пунктов. Среди них – Большая Новоселка, Павловка, Ольговское и Малые Щербаки; на Южнобугском направлении противник осуществляет оборону ранее занятых рубежей и позиций. Обстреливает объекты военной и гражданской инфраструктуры. Огневому поражению подверглись районы более 35 населенных пунктов вдоль линии столкновения.

Обстрелы Украины 17 октября

Россияне 17 октября дронами атаковали центр Киева. Они полностью разрушили жилой дом. На месте трагедии погибли 4 человека.

Оккупанты ракетами обстреляли энергетическую инфраструктуру в Днепропетровской и Сумской областях.

Также российские террористы ракетами обстреляли Винницкую область. Они попали по объекту критической инфраструктуры. Предварительно без жертв.

Глава МВД Денис Монастырский считает, что Россия планировала 17 октября превзойти масштабы своих обстрелов, произошедших 10 октября. Об этом свидетельствует количество выпущенных беспилотников, переданных Ираном оккупантам.

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