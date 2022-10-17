Экс-редактор "Первого канала" Овсянникова сбежала из России из-под домашнего ареста

Ранее суд постановил, что несовершеннолетняя дочь Марины Овсянниковой должна проживать с отцом, а женщина должна платить алименты на ее содержание.

Бывшая журналистка российского государственного телевидения 44-летняя Марина Овсянникова, ворвавшаяся в эфир главного пропагандистского "Первого канала" с антивоенным плакатом, сбежала из России из-под домашнего ареста.

Об этом сообщил адвокат Овсянниковой Дмитрий Захватов 17 октября, передает AFP News Agency.

"Овсянникова и ее дочь уехали из России через несколько часов после того, как покинули место, где она находилась под домашним арестом. Сейчас они в Европе", — сообщил адвокат Овсянниковой.

#UPDATE Former Russian state television journalist Marina Ovsyannikova, who protested President Vladimir Putin's Ukraine ofensive during a live broadcast, has fled the country after being put on wanted list, here of the after on Monday ▶️ https ://t. pic.twitter.com/kLVxZDUykO — AFP News Agency (@AFP) Октябрь 17, 2022

По его словам, журналистка пока не дает комментариев и ждет удобное время, когда "меня опасность".

Ранее суд постановил, что несовершеннолетняя дочь Марины Овсянниковой должна проживать с отцом, а сама женщина должна платить алименты на ее содержание, свидетельствует трансляция из зала суда от SOTA Vision.

Как утверждает бывший муж Овсянниковой, она "похитила" дочь и уехала из России

Овсянникову посадили под домашний арест в августе после того, как в середине июля она самостоятельно провела акцию протеста возле Кремля с плакатом с надписью "Путин – убийца. Его солдаты – фашисты".

Правоохранительные органы обвинили женщину в распространении информации о российских вооруженных силах, которую власти сочли неправдивой, и угрожали ей 10 годами заключения.

Ранее Захватов сообщил, что Овсянников объявлен в российский розыск за уклонение от домашнего ареста.

Пропагандистка-"мученица" с плакатом: что не так с "протестом" эксредактора "Первого канала"

Поступок Марины Овсянниковой получил огромный резонанс в мире – иностранные СМИ стали называть ее "смелой", а ее протест "доблестным". Однако украинцы пацифистские амбиции Марины не оценили.

После протеста в прямом эфире (этот момент у многих вызывал вопрос, поскольку у России, а тем более на главном пропагандистском канале страны, прямых эфиров якобы на самом деле не существовало, хотя сама Марина утверждает обратное) журналистку задержали по новой в РФ статье 207.3 УК РФ" за распространение фейков", которую экстренно приняли после 24 февраля, когда началось российское вторжение в Украину.

После появления с плакатом в эфире в интернете начало распространяться видеообращение Марины, в котором она объясняет свой поступок, называет российскую агрессию в Украине "братоубийственной войной" и отмечает, что занималась пропагандой, которая зомбирует людей.

Далее последовал ряд проявлений любезности от европейцев. Так, Марина получила премию имени Вацлава Гавела – "За креативный протест". Церемония проходила в Осло в рамках Форума свободы в Норвегии, кроме самой статуэтки, ей вручили еще и 60 тысяч евро.

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