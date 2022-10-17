Масовані атаки саме по понеділках: експерт назвав причину нападу дронів

Росія переходить на ведення війни з більшим використанням дронів, ніж ракет.

Командування РФ використовує дрони як компенсацію ракетному озброєнню.

Про таку тактику ворога в коментарі ТСН.ua повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Сьогоднішній удар дронами свідчить про те, що Росія використовує їх виключно як компенсацію ракетному озброєнню. Останнє вона не може виробляти десятками щодня, тому масштабно переходить на дрони. З безпілотниками в них набагато краща ситуація – їх вони отримуюють від Ірану, де є запас", - каже Олександр Коваленко.

На питання про те, чому росіяни почали масовано гатити по українських містах саме по понеділках, Коваленко відповів так:

"Я вважаю, що так відбувається через технічні можливості росіян, - впевнений Коваленко. - Це не психологічний фактор. Їм знадобився тиждень, щоб накопичити таку велику кількість з боку Білорусі та інших напрямків. Росіяни модернізували безпілотники, після чого ці апарати підвищили точність ударів та здатні долати не 200 км, а більше".

Обстріли України 17 жовтня: подробиці

Росія 17 жовтня іранськими дронами атакували центр Києва. Вони повністю зруйнували житловий будинок. На місці події загинуло 4 людей.

Також окупанти ракетами обстріляли енергетичну інфраструктуру в Дніпропетровській та Сумській областях.

17 жовтня терористи РФ ракетами обстріляли Вінницьку область. Вони поцілили по об'єкту критичної інфраструктури. Попередньо без жертв.

Очільник МВС Денис Монастирський вважає, що Росія планувала 17 жовтня перевершити масштаби своїх обстрілів, які стались 10 жовтня.

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