Окупанти намагалися обійти позиції ЗСУ на Херсонщині

У Херсонській області ворожа ДРГ намагалася зайти в тил підрозділів Сил оборони.

Про це повідомляє ОК "Південь".

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"Ворог намагався диверсійно-розвідувальною групою до взводу обійти наші позиції поблизу Нової Кам’янки. У стрілецькому бою зазнав втрат і ретирувався на вихідні позиції", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що російські окупанти посилюють фільтраційні заходи у Херсонській області. Загарбники почали евакуювати так звані "державні" установи. З Херсона на тимчасово окуповану територію АР Крим вивозять співробітників та майно банків і пенсійного фонду.

Раніше у Херсонській ОВА розповіли про успіхи ЗСУ біля Берислава.

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