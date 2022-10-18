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Окупанти намагалися обійти позиції ЗСУ на Херсонщині

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Окупанти намагалися обійти позиції ЗСУ на Херсонщині

Фото: 45 окрема артилерійська бригада ЗСУ

На Херсонщині ЗСУ розгромили ДРГ окупантів.

У Херсонській області ворожа ДРГ намагалася зайти в тил підрозділів Сил оборони.

Про це повідомляє ОК "Південь".

"Ворог намагався диверсійно-розвідувальною групою до взводу обійти наші позиції поблизу Нової Кам’янки. У стрілецькому бою зазнав втрат і ретирувався на вихідні позиції", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що російські окупанти посилюють фільтраційні заходи у Херсонській області. Загарбники почали евакуювати так звані "державні" установи. З Херсона на тимчасово окуповану територію АР Крим вивозять співробітників та майно банків і пенсійного фонду.

Раніше у Херсонській ОВА розповіли про успіхи ЗСУ біля Берислава.

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Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
Перегляди
1370
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