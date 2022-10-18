Окупанти намагалися обійти позиції ЗСУ на Херсонщині

На Херсонщині ЗСУ розгромили ДРГ окупантів.
У Херсонській області ворожа ДРГ намагалася зайти в тил підрозділів Сил оборони.
Про це повідомляє ОК "Південь".
"Ворог намагався диверсійно-розвідувальною групою до взводу обійти наші позиції поблизу Нової Кам’янки. У стрілецькому бою зазнав втрат і ретирувався на вихідні позиції", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що російські окупанти посилюють фільтраційні заходи у Херсонській області. Загарбники почали евакуювати так звані "державні" установи. З Херсона на тимчасово окуповану територію АР Крим вивозять співробітників та майно банків і пенсійного фонду.
Раніше у Херсонській ОВА розповіли про успіхи ЗСУ біля Берислава.
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