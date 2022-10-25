Ракетний обстріл Дніпра: у місті спалахнула автозаправка

Російські терористи у вівторок, 25 жовтня, знову обстрілювали Дніпро ракетами. Після цього у місті на автозаправці спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Дніпро. Зайнялася автозаправна станція БРСМ. Російські терористи запускали свої ракети по місту, але уламки снаряду впали на місцеву АЗС. Триває ліквідація вогню", - написав Тимошенко.

Ракетний обстріл Дніпра: що відомо

Ввечері 25 жовтня після оголошення повітряної тривоги у Дніпрі пролунали вибухи. Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив про прильот у місті. Він просить дочекатися офіційної інформації від військової адміністрації.

18 жовтня над Дніпром під час російської атаки протиповітряна оборона збила чотири ракети. Цього ж дня російська армія завдала ракетного удару по об'єкту енергетичної інфраструктури в Дніпрі.

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