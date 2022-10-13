"Не минеться без проблем": Макрон порадив Лукашенку не втягуватися ще більше у війну

Президент Франції Макрон заявив, що диктатор Олександр Лукашенко матиме проблеми, якщо активніше долучитися до війни проти України на боці РФ.
Про це пише Укрінформ.
“Якщо Лукашенко вирішить ще більше втягнутися у цю війну, він зробить це всупереч баченню значної частини свого народу. І він зробить це, взявши на себе відповідальність, яка, я думаю, не минеться без проблем для нього”, - зауважив французький лідер.
Коли президента запитали, чи свідчать заяви Лукашенка про можливе розширення конфлікту, Макрон відповів: “Я думаю, що це частина ризиків”.
Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін і самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ. Лукашенко заявив про військову загрозу для своєї країни і звинуватив Україну в підготовці наступу.
Водночас, у Генеральному штабі Збройних сил України запевнили, що сьогодні немає ознак формування наступального військового угруповання на території Білорусі, хоча Лукашенко і продовжує надавати Путіну плацдарм для ударів по Україні. Крім того, РФ перекидає до Білорусі іранські дрони-камікадзе Shahed-136, а білоруський оборонно-промисловий комплекс вже задіяно в ремонті російської техніки, пошкодженої під час бойових дій.
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