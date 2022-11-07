До України йде перше відчутне похолодання: коли очікувати

Суттєве зниження температури очікується орієнтовно в середині місяця.
До України йде перше відчутне похолодання.
Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
Так, за попередніми прогнозами, воно прийде орієнтовно від 14 листопада.
"Перше відчутне похолодання, за попередніми прогнозами, прийде в Україну з наступного тижня", - написала Діденко.
Водночас вона зазначила, що 9-10 листопада в Україні буде хороша і тепла погода без дощу. Взагалі цей тиждень, 7-13 листопада, буде з доволі комфортною як для останнього місяця осені температурою. А далі, за прогнозами синоптиків, прийде похолодання з морозами та снігом.
Нагадаємо, що раніше народний синоптик Стас Щедрін повідомив, що від середини листопада до Україні прийде різке похолодання. За його прогнозом, у другій декаді поточного місяця у східних, центральних і, як не дивно, південних областях існує велика ймовірність, що прийдуть хуртовини та морози до -2-4 градусів вдень.
Народний синоптик Володимир Деркач також говорить про холодний останній місяць осені. За його прогнозом, від середини листопада в Україні очікуються мороз і навіть сніг.
Водночас синоптик Ігор Кібальчич прогнозує, що листопад цього року навпаки, ймовірно, буде теплим.
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