Категория
Полезные статьи
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Что должна содержать базовая аптечка: простые советы

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
179
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Что должна содержать базовая аптечка: простые советы

Фото: Pexels

Грядущая зима с отключениями электроснабжения может быть достаточно непростой.

Но задача каждого украинца – максимально подготовиться к разным вариантам развития событий. К примеру, стоит просмотреть состав домашней аптечки или сложить ее, если у вас ее нет. Это позволит чувствовать себя уверенно в случае возникновения непредсказуемых ситуаций со здоровьем.

Об этом пишет Министерство здравоохранения Украины.

Кроме перечня на графике, в условиях военного времени также следует добавить в аптечку качественный турникет для остановки кровотечений и научиться им пользоваться. Джут, используемый для забора венозной крови в лаборатории, – не подходит!

Заметьте: антибиотики, гормональные препараты, препараты с дифенгидрамином или метамизолом натрия не для домашней аптечки.

Если у вас или у кого-либо из вашей семьи есть хронические заболевания, к аптечке необходимо добавить лекарство, которое вы принимаете регулярно (рецептурное или нет). Речь идет, например, о препаратах для снижения давления (активные вещества: каптоприл + гидрохлоротиазид). Нужно иметь не менее двухнедельный, а лучше – месячный запас такого лекарства.

© facebook.com/moz.ukr
Фото: facebook.com/moz.ukr

Собирая домашнюю аптечку, учитывайте свое состояние здоровья. При необходимости посоветуйтесь с лечащим врачом. Помните, что, в конце концов, в критических ситуациях спасает не аптечка и ее наполнение, а умение правильно им пользоваться.

Берегите себя!

Аптечки украинцев

Напомним, что ранее украинские школьники получили аптечки, которые спасут во время опасности.

Также ранее мы писали о важном составе аптечки для переселенцев. В перечне нет ничего лишнего: все самое необходимое, на все случаи жизни.

К тому же в условиях войны, обстрелов мирного населения очень важно собрать аптечку для малыша. Вовремя оказанная помощь ребенку может спасти ему жизнь.

Читайте также:

Собираем домашнюю аптечку: лекарство от простуды, ОРВИ и ковида

Собираем домашнюю аптечку: лекарство от простуды, ОРВИ и ковида

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
179
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация