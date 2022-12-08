Что должна содержать базовая аптечка: простые советы

Грядущая зима с отключениями электроснабжения может быть достаточно непростой.
Но задача каждого украинца – максимально подготовиться к разным вариантам развития событий. К примеру, стоит просмотреть состав домашней аптечки или сложить ее, если у вас ее нет. Это позволит чувствовать себя уверенно в случае возникновения непредсказуемых ситуаций со здоровьем.
Об этом пишет Министерство здравоохранения Украины.
Кроме перечня на графике, в условиях военного времени также следует добавить в аптечку качественный турникет для остановки кровотечений и научиться им пользоваться. Джут, используемый для забора венозной крови в лаборатории, – не подходит!
Заметьте: антибиотики, гормональные препараты, препараты с дифенгидрамином или метамизолом натрия не для домашней аптечки.
Если у вас или у кого-либо из вашей семьи есть хронические заболевания, к аптечке необходимо добавить лекарство, которое вы принимаете регулярно (рецептурное или нет). Речь идет, например, о препаратах для снижения давления (активные вещества: каптоприл + гидрохлоротиазид). Нужно иметь не менее двухнедельный, а лучше – месячный запас такого лекарства.
Собирая домашнюю аптечку, учитывайте свое состояние здоровья. При необходимости посоветуйтесь с лечащим врачом. Помните, что, в конце концов, в критических ситуациях спасает не аптечка и ее наполнение, а умение правильно им пользоваться.
Берегите себя!
Аптечки украинцев
Напомним, что ранее украинские школьники получили аптечки, которые спасут во время опасности.
Также ранее мы писали о важном составе аптечки для переселенцев. В перечне нет ничего лишнего: все самое необходимое, на все случаи жизни.
К тому же в условиях войны, обстрелов мирного населения очень важно собрать аптечку для малыша. Вовремя оказанная помощь ребенку может спасти ему жизнь.
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