Що потрібно покласти до аптечки для малюка: поради МОЗ

Що потрібно покласти до аптечки для малюка: поради МОЗ

В умовах війни, обстрілів мирного населення дуже важливо зібрати аптечку для малюка. Вчасно надана допомога дитині може врятувати їй життя. Що покласти до аптечки для дитини, з'ясовував ТСН.ua.

В дитячій аптечці під час воєнного стану повинні бути не лише ліки проти температури, нежитю, проносу, але й засоби першої допомоги у разі поранення дитини, кровотечі, травм, спричинених обстрілами та пошкодженнями будинків.

Як зібрати аптечку першої необхідності для дитини, що туди обов'язково покласти, радить МОЗ України.

Перев’язувальні матеріали, інструменти та необхідні ліки є основою домашньої аптечки. Будь-яка аптечка повинна бути переносною, це повинна бути окрема коробка, сумка чи контейнер. Важливо, щоб корпус аптечки захищав від удару, не пропускав світло та вологу.

Ліки у формі таблеток, драже, капсул не призначені для малюків. Всі ліки повинні бути у вигляді рідин, розчинів, крапель та свічок.

Окрім форми ліків, потрібно обов'язково звернути увагу на дозування. Дозування препаратів для дітей завжди менше, ніж для дорослих. У разі, якщо потрібного дозування не має, потрібно, якщо це можливо, розрахувати дозування препарату відповідно маси та віку дитини.

Деякі дорослі препарати взагалі не можна застосовувати для дітей. Наприклад, треба пам'ятати що спреї для горла та носа та такий популярний засіб, як йод не можна застосовувати дітям до року.

Що обов'язково повинно бути в аптечці, якщо з вами дитина:

Лікарські препарати:

Жарознижувальні, знеболювальні засоби, найчастіше жарознижувальні засоби одночасно і знеболюють. Для дітей до року це повинні бути або ібупрофену, або парацетамол чи похідні від цих препаратів. Ніяких аспіринів.

Судинозвужувальні краплі в ніс.

Антисептики не повинні містити спирт.

Засіб для пероральної регідратації. Використовується для запобігання та лікування зневоднення організму, особливо яке виникає через діарею. Зазвичай це порошки, які розводяться у воді, щоб дитина випила.

Засоби проти алергії. Внутрішні у вигляді крапель, сиропу, місцевого застосування - у вигляді гелів чи мазей

Інструменти та матеріали для перев'язки та дезінфекції

марлеві бінти, серветки,

пластирі різних форм та розмірів, пластир рулонний, водостійкий, бактерицидний,

пінцет, ножиці,

одноразові рукавички,

електронний або безконтактний термометр,

стерильні шприци різних розмірів,

рідке мило.

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