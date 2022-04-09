Что положить в аптечку для малыша: советы Минздрава

В условиях войны, обстрелов мирного населения очень важно собрать аптечку для малыша. Вовремя оказанная помощь ребенку может спасти ему жизнь. Что положить в аптечку для ребенка, выяснял ТСН.ua.
В детской аптечке во время военного состояния должно быть не только лекарство против температуры, насморка, поноса, но и средства первой помощи при ранении ребенка, кровотечения, травм, вызванных обстрелами и повреждениями домов.
Как собрать аптечку первой необходимости для ребенка, что туда обязательно положить, советует Минздрав Украины.
- Перевязочные материалы, инструменты и необходимые лекарства являются основой домашней аптечки. Любая аптечка должна быть переносной, это должна быть отдельная коробка, сумка или контейнер. Важно, чтобы корпус аптечки защищал от удара, не пропускал свет и влагу.
- Лекарства в форме таблеток, драже, капсул не предназначені для малышей. Все лекарства должны быть в виде жидкостей, растворов, капель и свечей.
- Кроме формы лекарства нужно обязательно обратить внимание на дозировку. Дозировка препаратов для детей всегда меньше, чем для взрослых. В случае, если нужной дозировки нет, нужно, если это возможно, рассчитать дозировку препарата соответственно массы и возраста ребенка.
- Некоторые взрослые препараты вообще нельзя использовать для детей. Например, нужно помнить, что спреи для горла и носа и такое популярное средство, как йод нельзя применять детям до года.
Что обязательно должно быть в аптечке, если с вами ребенок:
Лекарственные препараты:
- Жаропонижающие, обезболивающие средства, чаще всего жаропонижающие средства одновременно являются и обезболивают. Для детей до года это должны быть либо ибупрофена, либо парацетамол или производные этих препаратов. Никаких аспиринов.
- Сосудосуживающие капли в нос.
- Антисептики не должны содержать спирт.
- Средство для пероральной регидратации. Используется для предотвращения и лечения обезвоживания организма, особенно возникающего из-за диареи. Обычно это порошки, разводимые в воде, чтобы ребенок выпил.
- Средства против аллергии. Внутренние в виде капель, сиропа, местного применения - в виде гелей или мазей.
Инструменты и материалы для перевязки и дезинфекции
- марлевые бинты, салфетки,
- пластыри разных форм и размеров, пластырь рулонный, водостойкий, бактерицидный,
- пинцет, ножницы,
- одноразовые перчатки,
- электронный или бесконтактный термометр,
- стерильные шприцы разных размеров,
- жидкое мыло.
Читайте также:
Контузія - симптоми та перша допомога
Синдром провини вцілілого: що робити, якщо соромно бути в безпеці