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Что положить в аптечку для малыша: советы Минздрава

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Что положить в аптечку для малыша: советы Минздрава

аптечка для ребенка

В условиях войны, обстрелов мирного населения очень важно собрать аптечку для малыша. Вовремя оказанная помощь ребенку может спасти ему жизнь. Что положить в аптечку для ребенка, выяснял ТСН.ua.

В детской аптечке во время военного состояния должно быть не только лекарство против температуры, насморка, поноса, но и средства первой помощи при ранении ребенка, кровотечения, травм, вызванных обстрелами и повреждениями домов.

Как собрать аптечку первой необходимости для ребенка, что туда обязательно положить, советует Минздрав Украины.

  • Перевязочные материалы, инструменты и необходимые лекарства являются основой домашней аптечки. Любая аптечка должна быть переносной, это должна быть отдельная коробка, сумка или контейнер. Важно, чтобы корпус аптечки защищал от удара, не пропускал свет и влагу.
  • Лекарства в форме таблеток, драже, капсул не предназначені для малышей. Все лекарства должны быть в виде жидкостей, растворов, капель и свечей.
  • Кроме формы лекарства нужно обязательно обратить внимание на дозировку. Дозировка препаратов для детей всегда меньше, чем для взрослых. В случае, если нужной дозировки нет, нужно, если это возможно, рассчитать дозировку препарата соответственно массы и возраста ребенка.
  • Некоторые взрослые препараты вообще нельзя использовать для детей. Например, нужно помнить, что спреи для горла и носа и такое популярное средство, как йод нельзя применять детям до года.

Что обязательно должно быть в аптечке, если с вами ребенок:
Лекарственные препараты:

  • Жаропонижающие, обезболивающие средства, чаще всего жаропонижающие средства одновременно являются и обезболивают. Для детей до года это должны быть либо ибупрофена, либо парацетамол или производные этих препаратов. Никаких аспиринов.
  • Сосудосуживающие капли в нос.
  • Антисептики не должны содержать спирт.
  • Средство для пероральной регидратации. Используется для предотвращения и лечения обезвоживания организма, особенно возникающего из-за диареи. Обычно это порошки, разводимые в воде, чтобы ребенок выпил.
  • Средства против аллергии. Внутренние в виде капель, сиропа, местного применения - в виде гелей или мазей.

Инструменты и материалы для перевязки и дезинфекции

  • марлевые бинты, салфетки,
  • пластыри разных форм и размеров, пластырь рулонный, водостойкий, бактерицидный,
  • пинцет, ножницы,
  • одноразовые перчатки,
  • электронный или бесконтактный термометр,
  • стерильные шприцы разных размеров,
  • жидкое мыло.

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