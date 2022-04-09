"Эвертон" с Миколенко неожиданно победил "Манчестер Юнайтед"

Украинец сыграл шестой матч в чемпионате Англии.
В субботу, 9 марта, в рамках 32-го тура чемпионата Англии (АПЛ) "Эвертон" на своем поле победил "Манчестер Юнайтед". Матч завершился со счетом 1:0.
Единственный гол в этой встрече забил вингер Энтони Гордон. 21-летний англичанин забил свой четвертый мяч в сезоне за "Эвертон".
Украинский легионер ливерпульского клуба Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и сыграл весь матч. Для украинца это был шестой матч в рамках АПЛ.
Эта победа помогла "ирискам" увеличить отрыв от зоны вылета до четырех очков.
После 32 туров "Эвертон" находится на 17 месте с 28 очками, а "Манчестер Юнайтед" — 7 строчки с 51 баллом.
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