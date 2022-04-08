"Вест Хэм" в меньшинстве удержал ничью в первом матче 1/4 финала Лиги Европы

Ярмоленко провел весь матч на скамейке запасных.
В четверг, 7 апреля, в рамках 1/4 финала Лиги Европы "Вест Хэм" дома сыграл вничью с "Лионом" – 1:1.
Счет матча в начале второго тайма открыл форвард хозяев Джеррод Боуэн, однако впоследствии Танги Ндомбеле сравнял счет.
Отметим также, что весь второй тайм "молотобойцы" провели в меньшинстве — красное получил Аарон Крессвелл.
Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко провел весь матч на скамье запасных.
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