"Вест Хэм" в меньшинстве удержал ничью в первом матче 1/4 финала Лиги Европы

"Вест Хэм" в меньшинстве удержал ничью в первом матче 1/4 финала Лиги Европы

Ярмоленко провел весь матч на скамейке запасных.

В четверг, 7 апреля, в рамках 1/4 финала Лиги Европы "Вест Хэм" дома сыграл вничью с "Лионом" – 1:1 .

Счет матча в начале второго тайма открыл форвард хозяев Джеррод Боуэн, однако впоследствии Танги Ндомбеле сравнял счет.

Отметим также, что весь второй тайм "молотобойцы" провели в меньшинстве — красное получил Аарон Крессвелл.

Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко провел весь матч на скамье запасных.

Читайте также:

"Барселона" в большинстве не смогла одолеть "Айнтрахт" в Лиге Европы

"Аталанта" не удержала победу в первом матче четвертьфинала Лиги Европы

"Вильярреал" сенсационно победил "Баварию" в Лиге чемпионов