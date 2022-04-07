"Барселона" в большинстве не смогла одолеть "Айнтрахт" в Лиге Европы

"Барселона" в большинстве не смогла одолеть "Айнтрахт" в Лиге Европы

Команды разошлись ничьей.

В четверг, 7 апреля, в рамках 1/4 финала Лиги Европы "Барселона" на выезде сыграла вничью с "Айнтрахтом" – 1:1 .

Счет матча открыл на 48-й минуте Ансгар Кнауфф. "Блаугранас" отыгрались в середине второго тайма – отличился Ферран Торрес.

Стоит отметить, что господа доигрывали матч в меньшинстве — за две желтые карточки был удален Тута.

До конца поединка "Барселона" имела еще несколько хороших шансов забить, однако не смогла их реализовать.

Ответный матч состоится через неделю, 14 апреля, на "Камп Ноу".

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