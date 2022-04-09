"Евертон" з Миколенком несподівано переміг "Манчестер Юнайтед"

Українець зіграв шостий матч у чемпіонаті Англії.

У суботу, 9 березня, у рамках 32-го туру чемпіонату Англії (АПЛ) "Евертон" на своєму полі переміг "Манчестер Юнайтед". Матч завершився із рахунком 1:0 .

Єдиний гол у цій зустрічі забив вінгер Ентоні Гордон. 21-річний англієць забив свій четвертий м'яч у сезоні за "Евертон".

Український легіонер ліверпульського клубу Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі та зіграв весь матч. Для українця це був шостий матч у рамках АПЛ.

Ця перемога допомогла "ірискам" збільшити відрив від зони вильоту до чотирьох очок.

Після 32 турів "Евертон" перебуває на 17 місці з 28 очками, а "Манчестер Юнайтед" - 7 рядку з 51 балом.

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