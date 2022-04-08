"Шахтар" проведе серію благодійних матчів під час війни, щоб зібрати гроші для допомоги Україні

"Шахтар" проведе серію благодійних матчів під час війни, щоб зібрати гроші для допомоги Україні

Ініціативу "гірників" підтримав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Донецький "Шахтар" оголосив про проведення серії благодійних матчів під патронатом МЗС України.

Усі кошти від реалізації квитків на поєдинки та реклами буде передано захисникам України, волонтерським організаціям, медикам, а також спрямовано на допомогу українським дітям, які постраждали від війни.

Ініціативу українських футбольних грандів провести серію благодійних матчів за кордоном підтримав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Футбольна дипломатія допоможе залучити мільйони вболівальників по всьому світу на допомогу Україні, що дуже важливо. Цим благодійним туром ми продовжимо підтримувати увагу миру до російської агресії проти України та збирати додаткові кошти для української армії", - заявив він.

Попередній графік благодійних матчів "Шахтаря":

9 квітня. "Олімпіакос" (Пірей) - "Шахтар"

14 квітня. "Лехія" (Гданськ) - "Шахтар"

19 квітня. "Фенербахче" (Стамбул) - "Шахтар"

1 травня. "Хайдук" (Спліт) - "Шахтар"

Раніше повідомлялося, що київське "Динамо" також проведе низку благодійних матчів на підтримку України. Першим суперником "біло-синіх" 12 квітня стане польська "Легія".

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