Чорногорія запровадила санкції проти Росії

Відповідні санкції уряд країни запровадив через напад РФ на Україну.

Уряд Чорногорії сьогодні, 8 квітня, запровадив санкції проти країни-агресорки Росії.

Також читайте Нові санкції США ударять по видобутку алмазів та будівництву кораблів у Росії

Про це у Twitter повідомив прем'єр Чорногорії Дрітан Абазович.

"Уряд Чорногорії вжив обмежувальних заходів у відповідь на агресивну війну Росії проти України. Дякую всім міністрам за їхню співпрацю", - йдеться в повідомленні.

Наразі, поки не розголошується, які саме санкції Чорногорія запровадила проти Росії.

Нагадаємо, раніше Європейський Союз схвалив п'ятий пакет санкцій проти Росії через її військову агресію проти України. Пакет містить заходи, щоб посилити тиск на російський уряд та економіку.

Читайте також: