Черногория ввела санкции против России

Соответствующие санкции правительство страны ввело из-за нападения РФ на Украину.

Правительство Черногории сегодня, 8 апреля, ввело санкции против страны-агрессора России.

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Об этом в Twitter сообщил премьер Черногории Дритан Абазович.

"Правительство Черногории приняло ограничительные меры в ответ на агрессивную войну России против Украины. Спасибо всем министрам за их сотрудничество", — говорится в сообщении.

Пока не разглашается, какие именно санкции Черногория ввела против России.

Напомним, ранее Европейский Союз одобрил пятый пакет санкций против России из-за ее военной агрессии против Украины. Пакет содержит меры, чтобы усилить давление на российское правительство и экономику.

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