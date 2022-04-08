Дочери Путина оказались под санкциями Великобритании

Две дочери российского президента попали в "черный список".

МИД Великобритании ввело санкции в отношении двух дочерей президента России Владимира Путина. Также в список санкций попала дочь министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Великобритании.

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"Наш беспрецедентный пакет санкций бьет по элите и их семьям, в то время как российская экономика деградирует в таких масштабах, каких Россия не видела со времен распада Советского Союза. Но мы должны сделать больше", — заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

Ранее стало известно, что официально у российского президента только две дочери, однако журналисты уверены, что детей гораздо больше. Сам Путин заявлял, что "его личную жизнь нужно уважать" и он не допустит вмешательства.

Доподлинно неизвестно, сколько денег на личных счетах находится у Марии Воронцовой и Екатерины Тихоновой. Но о том, как дочери кремлевского "фюрера" заработали свое состояние, все же некоторая информация есть. Кстати, их отец однажды публично говорил, что его дочери живут в России, учились только в России и свободно владеют тремя иностранными языками.

Старшая Мария Воронцова – врач, специализирующаяся на детской эндокринологии, а младшая Екатерина – бывшая танцовщица, а теперь технический руководитель.

О том, какая жизнь ждет дочерей Путина под санкциями, мы писали вот в этом материале. В США заявляют: "Эти люди обогатились за счет русского народа. Некоторые из них отвечают за оказание поддержки, необходимой для путинской войны против Украины".

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