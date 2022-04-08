Война в Украине: Евросоюз утвердил пятый пакет санкций против России

Санкции подразумевают закрытие портов и эмбарго на уголь.

Европейский Союз одобрил пятый пакет санкций против России из-за военной агрессии против Украины. Пакет включает в себя меры, чтобы усилить давление на российское правительство и экономику.

Соответствующее решение опубликовали на сайте ЕС, документ вступил в силу.

"Эти последние санкции были приняты после зверств, совершенных российскими вооруженными силами в Буче и других местах, находящихся под российской оккупацией. Цель наших санкций — остановить безрассудное, бесчеловечное и агрессивное поведение российских войск и дать понять лицам, принимающим решения в Кремле, что их незаконная агрессия дорого обходится", — сказал Жозеп Боррель, Верховный представитель иностранных дел и политики безопасности.

Новые санкции ЕС включают:

запрет на импорт российского угля с августа 2022 года;

запрет на продажи России оружия и высокотехнологичных товаров;

российским кораблям запрещено заходить в порты ЕС;

российским и белорусским транспортным компаниям запрещена деятельность в ЕС;

ряд ограничений для банков и олигархов.

Кроме того, вводится полный запрет на операции с четырьмя ключевыми российскими банками (однако с какими именно, не указывается – ред.), на долю которых приходится 23% рынка российского банковского сектора.

"Европейский Союз требует, чтобы Россия немедленно прекратила свою военную агрессию на территории Украины, немедленно и безоговорочно вывела все силы и военную технику со всей территории Украины и полностью уважала территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины в ее международно признанных границах", — говорится в сообщении .

Напомним, более восьми тысяч санкций уже наложены на Россию из-за того, что она пошла войной против Украины. Цивилизованные страны, кажется, начали собственное соревнование, кто из них больше всего навредит России. Эксперты оценили, наступит ли от санкций конец экономике России.

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