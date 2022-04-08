Регистрация переселенцев в "Дії": когда можно ожидать услугу

Большое количество украинцев сейчас регистрируются как внутриперемещенные лица. Это необходимо для получения помощи, если вы покинули регион, где ведутся активные боевые действия, и переехали в другую область Украины. К этому времени оформить справку внутри перемещенного лица можно было только офлайн, но совсем скоро эта услуга появится в "Дії". ТСН.ua рассказывает, когда ее можно ждать.

Вице-премьер министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время Всеукраинского телемарафона рассказал, что в ближайшие дни на портале "Дія" заработает услуга регистрации внутриперемещенных лиц (ВПЛ).

По его словам, именно регистрация ВПО является наиболее популярной услугой в Украине, ведь каждый день большое количество граждан переезжает в другие города, села, регионы и области, убегая от ужасов войны. Например, чтобы получить финансовую помощь от государства, необходима справка внутренне перемещенного лица.

Также он добавил, что услуга уже полностью работает в автономном режиме и была протестирована. Теперь ее отправили в маркетинг и ждут публикации от Apple и Google. По словам Федорова, " в течение нескольких дней она заработает ".

Напомним, что внутри перемещенные лица имеют право получить социальную помощь от государства в размере 2000 гривен на каждого взрослого члена семьи и 3000 гривен на каждого ребенка или человека с инвалидностью. Но для ее получения необходимо сначала встать на учет ВПЛ. Сейчас это можно сделать только в ЦНАП, органах социальной защиты населения или уполномоченного лица.