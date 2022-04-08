Доньки Путіна опинилися під санкціями Великої Британії

Дві доньки російського президента потрапили до "чорного списку".

МЗС Великої Британії ввело санкції проти двох дочок президента Росії Володимира Путіна. Також до списку санкцій потрапила дочка міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС Великобританії.

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"Наш безпрецедентний пакет санкцій б'є по еліті та їх сім'ям, в той час, як російська економіка деградує в таких масштабах, яких Росія не бачила з часів розпаду Радянського Союзу. Але ми повинні зробити більше", - заявила очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трас.

Раніше стало відомо, що офіційно, у російського президента лише дві дочки, проте журналісти впевнені, що дітей набагато більше. Сам Путін заявляв, що "його особисте життя треба шанувати" і він не допустить втручання.

Достеменно невідомо, скільки грошей на особистих рахунках перебуває у Марії Воронцової та Катерини Тихонової. Але про те, як дочки кремлівського "фюрера" заробили свої статки, все ж таки деяка інформація є. До речі, їхній батько одного разу публічно говорив, що його дочки живуть у Росії, навчалися тільки в Росії та вільно володіють трьома іноземними мовами.

Старша Марія Воронцова – лікарка, що спеціалізується на дитячій ендокринології, а молодша Катерина – колишня танцівниця, а тепер технічний керівник.

Про те, яке життя чекає на доньок Путіна під санкціями ми писали ось у цьому матеріалі. У США заявляють: "Ці люди збагатилися за рахунок російського народу. Деякі з них відповідають за надання підтримки, необхідної для путінської війни проти України".

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