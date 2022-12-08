Що має містити базова аптечка: прості поради

Прийдешня зима з відключеннями електропостачання може бути доволі непростою.

Але завдання кожного українця – максимально підготуватися до різних варіантів розвитку подій. Наприклад, варто переглянути склад домашньої аптечки або скласти її, якщо у вас її немає. Це дозволить почуватися впевнено у випадку виникнення непередбачуваних ситуацій зі здоров’ям.

Про це пише Міністерство охорони здоров'я України.

Крім переліку на графіці, в умовах воєнного часу також варто додати до аптечки якісний турнікет для зупинки кровотеч і навчитися ним користуватися. Джут, який використовують для забору венозної крові в лабораторії, – не підходить!

Зауважте: антибіотики, гормональні препарати, препарати з дифенгідраміном або метамізолом натрія — не для домашньої аптечки.

Якщо ви або хтось із членів вашої родини маєте хронічні захворювання, до аптечки необхідно додати ліки, які ви приймаєте регулярно (рецептурні або ні). Йдеться, наприклад, про препарати для зниження тиску (активні речовини: каптоприл + гідрохлортіазид). Треба мати щонайменше двотижневий, а краще – місячний запас таких ліків.

Фото: facebook.com/moz.ukr

Збираючи домашню аптечку, зважайте на свій стан здоров’я. За необхідності порадьтеся з лікарем. Пам’ятайте, що зрештою в критичних ситуаціях рятує не аптечка і її наповнення, а вміння правильно ним користуватися.

Бережіть себе!

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Аптечки українців

Нагадаємо, що раніше українські школярі отримали аптечки, які врятують під час небезпеки.

Також раніше ми писали про важливий склад аптечки для переселенців. У переліку немає нічого зайвого: все найнеобхідніше, на всі випадки життя.

До того ж в умовах війни, обстрілів мирного населення дуже важливо зібрати аптечку для малюка. Вчасно надана допомога дитині може врятувати їй життя.

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