Ердоган підтвердив подовження дії "зернової угоди" на 120 днів

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив, що дію "зернової ініціативи" подовжили ще на 120 днів.

Дію "зернової угоди" продовжили ще на 120 днів від 19 листопада 2022 року.

Про це 17 листопада повідомив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

"За результатами чотиристоронніх переговорів, організованих Туреччиною, Угоду про Чорноморський зерновий коридор було продовжено на 120 днів станом на 19 листопада 2022 року відповідно до рішення, прийнятого Туреччиною, ООН, Російською Федерацією та Україною", — написав Ердоган у Телеграмі.

Лідер Туреччини наголосив, що "зернова ініціатива" довела свою важливість та користь для продовольчого постачання та безпеки світу. За словами Ердогана, за останні 4 місяці Україна доставила понад 11 мільйонів тонн зерна та продуктів харчування тим, хто це потребує, за допомогою майже 500 кораблів.

"Я хотів би висловити вдячність генеральному секретарю Організації Об’єднаних Націй [Антоніу] Гутеррішу, президенту Росії Путіну та президенту України Зеленському за їхню готовність продовжити угоду та привітати всіх, хто зробив свій внесок. Щасти", — написав Ердоган.

Раніше про відповідне рішення повідомив міністр інфраструктури Олександр Курбаков. За його словами, гарантами виконання ініціативи залишилися Організація Об‘єднаних Націй та Туреччина.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час свого відеозвернення до учасників саміту G20 на Балі запропонував розширити "зернову угоду" на порти "Миколаїв" та "Ольвія" у Миколаївській області.

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