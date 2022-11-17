"Зернову угоду" подовжили ще на чотири місяці - Мінінфраструктури

Міністр інфраструктури Олександр Курбаков заявив, що угоду, яка дозволила відновити експорт продовольства з портів України, подовжили на 120 днів. Рішення ухвалено в Стамбулі.

Про це міністр написав у Facebook.

"Ініціатива з безпечного транспортування агропродукції через Чорне море" подовжена ще на 120 днів", - написав він.

За його словами, гарантами виконання ініціативи залишилися Організація Об‘єднаних Націй та Туреччина.

Кубраков нагадав, що від 1 серпня, початку роботи зернової ініціативи, і по сьогоднішній день Україна експортувала понад 11 мільйонів тонн агропродукції до 38 країн світу.

"Зернова угода"

У середу, 29 жовтня, Міноборони Росії заявило, що зупиняє дію "зернової угоди" після вибухів у тимчасово окупованому Севастополі, внаслідок яких було пошкоджено кораблі Чорноморського флоту РФ.

Заступник речника Генсека ООН Фархан Хак заявив, що організація веде переговори з російськими офіційними особами після цієї заяви.

У липні "зернову угоду" підписали міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, міністр оборони Туреччини Хулусі Акар та генсек ООН Антоніу Гутерреш. Угода має назву "Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів". Таку ж угоду з Туреччиною та ООН підписала і Росія. Від турецької сторони документ підписав міністр оборони Хулусі Акар, від РФ — міністр оборони Сергій Шойгу.

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