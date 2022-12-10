В Одессе 10 декабря не будет работать электротранспорт: в чем причина

Одесситов предупредили, что в субботу городской электротранспорт не будет работать.
В субботу, 10 декабря, в Одессе не будет работать общественный электротранспорт из-за дефицита электроэнергии.
Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
"В связи с лимитами на потребление электроэнергии сегодня, 10 декабря, электротранспорт в городе не будет работать", — говорится в сообщении.
Кроме того, в городе продолжают действовать экстренные отключения света.
Ситуация со светом в Одессе
Россия 5 декабря в очередной раз атаковала Украину ракетами – это уже восьмой массированный ракетный обстрел, снова повредивший критические объекты инфраструктуры.
В Одессе у многих потребителей больше суток нет света.
По данным ДТЭК, масштаб разрушений инфраструктуры пока не позволяет вернуться к плановым отключениям в Одесской области. По всей области действуют экстренные отключения.
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