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В Одессе 10 декабря не будет работать электротранспорт: в чем причина

Автор
Денькович ЯрославаДенькович Ярослава
Дата публикации
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В Одессе 10 декабря не будет работать электротранспорт: в чем причина

Одесситов предупредили, что в субботу городской электротранспорт не будет работать.

В субботу, 10 декабря, в Одессе не будет работать общественный электротранспорт из-за дефицита электроэнергии.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

"В связи с лимитами на потребление электроэнергии сегодня, 10 декабря, электротранспорт в городе не будет работать", — говорится в сообщении.

Кроме того, в городе продолжают действовать экстренные отключения света.

Ситуация со светом в Одессе

Россия 5 декабря в очередной раз атаковала Украину ракетами – это уже восьмой массированный ракетный обстрел, снова повредивший критические объекты инфраструктуры.

В Одессе у многих потребителей больше суток нет света.

По данным ДТЭК, масштаб разрушений инфраструктуры пока не позволяет вернуться к плановым отключениям в Одесской области. По всей области действуют экстренные отключения.

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Дата публикации
Просмотры
264
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