В Одесі 10 грудня не працюватиме електротранспорт: у чому причина

Одеситів попередили, що у суботу міський електротранспорт не працюватиме.

У суботу, 10 грудня, в Одесі не працюватиме громадський електротранспорт через дефіцит електроенергії.

Про це повідомила прес-служба мерії.

"У зв’язку із лімітами на споживання електроенергії сьогодні, 10 грудня, електротранспорт у місті працювати не буде", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в місті продовжують діяти екстрені відключення світла.

Ситуація зі світлом в Одесі

Росія 5 грудня вчергове атакувала Україну ракетами – це вже восьмий масований ракетний обстріл, який знову пошкодив критичні об'єкти інфраструктури.

В Одесі у багатьох споживачів понад добу немає світла.

За даними ДТЕК, масштаб руйнувань інфраструктури поки не дозволяє повернутися до планових відключень на Одещині. По всій області діють екстрені відключення.

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