Європарламент остаточно затвердив $18 млрд для України: на що їх витратять

Виділені кошти покриватимуть основні державні послуги і не тільки.

Європарламент затвердив 14 грудня регламент для виділення Україні макрофінансової допомоги в розмірі 18 млрд євро.

Про це йдеться в офіційній заяві на сайті Європарламенту.

Так, Європарламент за так званою терміновою процедурою ухвалив запропоновану Радою Євросоюзу зміну до регламенту макрофінансової допомоги плюс. Ця зміна дозволяє 26 державам-членам ЄС виступати гарантами позики як альтернативи бюджету союзу.

18 млрд євро – довгострокова позика, що надається на пільгових умовах, водночас за обов’язкового проведення реформ у країні.

Передбачається, що виділені кошти покриватимуть основні державні послуги, включно з роботою роботу лікарень, шкіл та забезпеченням житлом. Позика також покликана допомогти зберегти макроекономічну стабільність України та відновити інфраструктуру, атаковану російськими військами.

Нагадаємо, напередодні рішення про виділення Україні 18 млрд євро зі спільного бюджету ЄС ухвалили посли держав-членів. Це була одностайна згода країн Євросоюзу, включно з Угорщиною, яка блокувала відповідне рішення.

Додамо, що Єврокомісія 14 грудня виплатила Україні третій і останній транш у розмірі 500 млн євро в межах пакета макрофінансової допомоги на 5 млрд євро.

Навіть Угорщина підтримала: ЄС виділить Україні 18 мільярдів євро

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