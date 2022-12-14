Европарламент окончательно утвердил $18 млрд для Украины: на что их потратят

Выделенные средства будут покрывать основные государственные услуги и не только.

Европарламент утвердил 14 декабря регламент по выделению Украине макрофинансовой помощи в размере 18 млрд евро.

Об этом говорится в официальном заявлении на сайте Европарламента.

Так, Европарламент по так называемой срочной процедуре принял предложенное Советом Евросоюза изменение в регламент макрофинансовой помощи плюс. Это изменение позволяет 26 государствам-членам ЕС выступать гарантами займа как альтернативы бюджету союза.

18 млрд евро – долгосрочная ссуда, предоставляемая на льготных условиях при обязательном проведении реформ в стране.

Предполагается, что выделенные средства будут покрывать основные государственные услуги, включая работу больниц, школ и обеспечение жильем. Ссуда также призвана помочь сохранить макроэкономическую стабильность Украины и восстановить инфраструктуру, атакованную российскими войсками.

Напомним, ранее решение о выделении Украине 18 млрд евро из общего бюджета ЕС приняли послы государств-членов. Это было единогласное согласие стран Евросоюза, включая Венгрию, блокировавшую соответствующее решение.

Добавим, что Еврокомиссия 14 декабря выплатила Украине третий и последний транш в размере 500 млн. евро в рамках пакета макрофинансовой помощи на 5 млрд. евро.

Даже Венгрия поддержала: ЕС выделит Украине 18 миллиардов евро

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