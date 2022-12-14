"История России": в Харьковской области нашли школьные учебники, по которым РФ хотела учить украинцев

В Харьковской области нашли российские учебники, которые во время оккупации в регион завезли захватчики, чтобы заставить украинцев по ним учиться.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Российские школьные учебники обнаружили в лицее с. Хотимля на Чугуевщине. Следователи провели осмотр лицея в учебном заведении и изъяли около 300 российских учебников для учащихся 1-9 классов, которыми были обставлены все школьные парты.

Фото: Прокуратура Харьковской области

Также правоохранители нашли так называемые "аттестаты" о неполном общем среднем образовании российского образца вместе с приложениями, подписанными так называемым "главой военно-гражданской администрации Харьковской области".

Фото: Прокуратура Харьковской области

В настоящее время продолжается следствие по факту коллаборационизма.

Как Россия воюет в украинских школьных учебниках

Сразу после оккупации украинских населенных пунктов россияне изымают книги с "экстремистским содержанием" из библиотек на оккупированной Донбасе. Среди них, в частности, все учебники истории Украины и украинской литературы. Россияне по примеру своих нацистских вдохновителей просто сжигают украинские книги, чтобы навязать свое маразматическое видение истории и культуры.

Также "реформы" проходят и в самой РФ. В России решили переписать историю, убрав из книг упоминания о Киевской Руси.

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