Лягушка и гадюка: Гиркин "наехал" на Соловьева и позвал на дебаты

Соловьев в свою очередь заявил, что Гиркин обосновался на фронте, поэтому должен "сидеть и не позориться".

Российский пропагандист Владимир Соловьев подверг критике террориста Игоря Гиркина-Стрелкова, назвав его "всепропальщиком" и представителем "псевдопатриотической колонны".

Об этом Соловьев заявил в эфире пропагандистских СМИ.

"Поехал повоевать с пафосом, обос**ся и вернулся. Как выяснилось, на передовую не пустили. Ну то к "вагнеровцам" надо было записаться. Стратег х**нов – Славянск про**ал, отошел в Донецк, сбежал оттуда.

Какое право этот антипатриотический блоггер имеет, чтобы объяснять военному командованию, как нужно воевать. А что сам не показал? Если ты не способен организовать собственную доставку на передовую, как ты можешь командовать людьми и говорить, что способен решить хоть какую-нибудь задачу?", – заявил Соловьев.

По его мнению, Стрелков ничего не понимает в современной войне, поэтому должен "сидеть и не позориться".

Что ответил Гиркин-Стрелков

Террорист Стрелков долго не медлил с ответом и резко ответил своему оппоненту, назвав его "резиновым изделием №2" (так в СССР называли презервативы – Ред.).

Гиркин заметил, что в своем шоу Соловьев, как всегда, обильно и безудержно врал. Он вызвал Соловьева на дебаты.

"Прошу передать неуважаемому Владимиру Рудольфовичу, что я готов на любые публичные дебаты с ним, проведенные на любой нейтральной (то есть не редактируемой им и его спонсорами) площадке. По любой теме, которую он захочет поднять (кроме моей личной) жизнь, вопрос которой даже такое "резиновое изделие № 2", как он — не касаются ни разу .Единственное условие с моей стороны — дебаты должны происходить в прямом эфире и на них дополнительно должна вестись запись "нейтральными" операторами.

Если же Владимир Рудольфович не способен организовать дебаты из-за нехватки ресурсов – то (при наличии его согласия) – я организую площадку сам", – отметил террорист.

Однако Гиркин уверен, что Соловьев ему не ответит, потому что "это трусливое и насквозь лживое существо не будет рисковать своей "репутацией" "золотого языка РФ".

"Но чем черт не шутит? Вдруг Владимир Рудольфович настолько самоуверен, что решит "раскатать" меня в прямом эфире?", – подытожил он.