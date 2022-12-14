Очень скоро: полковник ВСУ рассказал, когда Россия может снова массированно атаковать Украину ракетами

Российские военные на следующей неделе могут осуществить новую массированную ракетную атаку по украинским городам.

Такое предположение 24 канала высказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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По его словам, подготовка к новому массированному удару в России длится около двух недель. Поэтому новые обстрелы могут произойти не раньше следующей недели. Также он добавил, что траекторию ракет вражеские войска постоянно меняют.

Однако, как заметил Свитан, в России ощутимы логистические проблемы из-за атак на "Энгельс" и "Дягилево". К тому же там понимают, что Украина отслеживает движение ракетоносителей ТУ-95, ТУ-160, ТУ-22 к Уралу, как минимум.

"Они, скорее всего, будут менять маршруты полетов рэкет и ракетоносителей. А это увеличит время подготовки", — отметил военный эксперт.

Последний массированный удар России

Последняя массированная атака была 5 декабря. Тогда Россия выпустила по Украине более 70 ракет, из них 60 удалось сбить украинской ПВО. От ракетных ударов пострадали Киевская, Одесская, Винницкая и другие регионы.

Больше всего пострадала после атаки 5 декабря энергосистема Одессы и близлежащих районов.

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