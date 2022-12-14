У Зеленского назвали возможные сроки финализации войны

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк говорит, что финализация войны может произойти уже весной или летом 2023-го. Это зависит от ряда факторов: математических, психологических, психоэмоциональных, внешнеполитических и внутриполитических, в частности в стране-агрессоре.

Об этом он сказал в комментарии РБК-Украина.

"Если все проанализировать, ресурсную истощенность РФ и постоянно увеличивающееся давление санкционное, и то, что они все больше становятся изгоями", — рассказал Подоляк.

Впрочем, подчеркнул представитель ОП, можно прогнозировать, что у Москвы практически не осталось ресурсов с точки зрения ведения войны как таковой. "Кроме двух ресурсов: живая сила, то есть мобилизованные, бесправные, и это проблема, потому что Россия физически тратит своих людей, независимо от опыта, навыков, здоровья и т.д.", — отметил Подоляк.

По его словам, на сегодняшний тип войны это не сильно влияет. Ведь речь идет о высокотехнологичной войне.

"Второй ресурс — это дуболомство высшего политического руководства РФ, совершенно не понимающее, что происходит, не видит других выходов, кроме до конца сжечь свою страну, некомпетентное с точки зрения принятия антикризисных решений и четко доказавшее, что интеллектуально не может постичь современный мир как такой... Между тем, если мы говорим о психологии и математике войны, то финализация войны – это весна-лето в следующем году", — прогнозирует Подоляк.

Напомним, президент Владимир Зеленский 12 декабря во время своего обращения к лидерам стран-участниц G7 призвал Россию закончить войну к Рождеству.

В Кремле от идеи Зеленского отказались. Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что украинской стороне якобы "необходимо принимать те реалии, которые сложились за это время".

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