У Зеленського назвали можливі терміни фіналізації війни

Кремль практично не має ресурсів з точки зору ведення війни як такої.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк каже, що фіналізація війни може статися вже навесні або влітку 2023-го. Залежить це від низки факторів: математичних, психологічних, психоемоційних, зовнішньополітичних і внутрішньополітичних, зокрема в країні-агресорці.

Про це він сказав у коментарі РБК-Україна.

"Якщо все проаналізувати, ресурсну виснаженість РФ і тиск санкційний, який постійно збільшується, і те, що вони дедалі більше стають ізгоями", - розповів Подоляк.

Втім, наголосив представник ОП, можна прогнозувати, що у Москви практично не залишилось ресурсів з точки зору ведення війни як такої. "Окрім двох ресурсів: жива сила, тобто мобілізовані, які є безправними, і це проблема, бо Росія фізично витрачає своїх людей, незалежно від досвіду, навичок, здоров'я тощо", - зауважив Подоляк.

За його словами, на сьогоднішній тип війни це не дуже впливає. Адже йдеться про високотехнологічну війну.

"Другий ресурс - це дуболомство вищого політичного керівництва РФ, яке абсолютно не розуміє, що відбувається, не бачить інших виходів, крім до кінця спалити свою країну, некомпетентне з точки зору прийняття антикризових рішень і яке чітко довело, що інтелектуально неспроможне осягнути сучасний світ як такий...Між тим, якщо ми говоримо про психологію і математику війни, то фіналізація війни - це весна-літо наступного року", - прогнозує Подоляк.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 12 грудня під час свого звернення до лідерів країн – учасниць G7 закликав Росію закінчити війну до Різдва.

У Кремлі від ідеї Зеленського відмовилися. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заяив, що українській стороні нібито "необхідно приймати ті реалії, які склалися за цей час".

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